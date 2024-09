Roma, i Friedkin vogliono soffiare un dirigente all'Inter

La rivoluzione chesta mettendo in piedi in casacontinua imperterrita dopo il terremoto scaturito dall'addio die dalle successive dimissioni di. Il nuovo amministratore delegato è ancora da definire con la promozione interna ad interim di Lorenzoche già vede all'interno dell'ambiente romano diverse divergenze e che sarà il preludio di una nuova scelta forte, sarà da capire la tempistica, per il futuro societario.C'è però di più, perché, che nel frattempo hanno completatoin Inghilterra, dopo aver rassicurato con una lettera aperta () i propri tifosi sul futuro del club, vorrebbero cogliere la palla al balzo per ristrutturare anche altre e altrettanto importanti aree dirigenziali come, ad esempio quella commerciale.

Proprio per questo, come riportato da Il Messaggero,che a Milano è il braccio destro dell'ad Corporate Alessandro Antonello. Per il dirigente si tratterebbe di un ritorno nella Capitale perché già nell'annata 2017-2018 quando i Friedkin ancora erano lontani dal nostro calcio, aveva ricoperto per la Roma il ruolo di Chief Marketing Officer facendo anche parte del consiglio di amministrazione del club.