Inter, Bastoni è un tesoro: terzo assist di fila, quanto vale sul mercato

è un difensore, ma gli piace attaccare. Vedere per credere le ultime tre partite dell'Inter in campionato, in cui il numero 95 nerazzurro ha servito altrettantiTutti gol che hanno sbloccato il risultato, portando 7 punti in classifica. Lunedì sera a San Siro Bastoni ha anche, poi autore dell'assist per il raddoppio segnato da Alexis Sanchez. Come capitan Lautaro Martinez, anche, ma poi ha accettato il cambio deciso dall'allenatore: "Mi ha detto che se non vado più sull'uno-due, vuol dire che sono staco e mi deve togliere". La verità è che questa Inter diverte e si diverte, quindi nessuno vorrebbe uscire.

nel 2017, lasciandolo in prestito all'Atalanta per poi girarlo con la stessa formula al Parma. Nell'estate del 2019 arriva il trasferimento a Milano,in cinque stagioni.Oggi all'Inter guadagnano più di lui soltanto Calhanoglu, Lautaro e Thuram. Nel frattempo(dati transfermarkt):(75 milioni) e il quarto difensore centrale al mondo dietro a Saliba dell'Arsenal (80 milioni), Ruben Dias (80 milioni) e Gvardiol (75 milioni) del Manchester City. Il podio è tutto in Premier League, dove negli ultimi anni diversi club hanno provato a sondare il terreno per Bastoni. Il quale però