Getty Images

. Passato, presente e futuro. Due scudetti da protagonista, sette trofei con la maglia nerazzurra e quello status di pilastro dichiarato a più riprese dal staff e dirigenza meneghina e confermato dal suo agente, Tullio Tinti.Quello trae l’è un legame fortissimo e una storia iniziata nel lontano 2017 e destinata a proseguire ancora a lungo. Il difensore classe 1999 è tra gli ‘intoccabili’ in casa nerazzurra, o almeno uno di quelli per i quali servirebbe un’offerta di quelle fuori mercato per riuscire a convincere la società guidata dal presidente Marotta a privarsene.

Nel percorso non sono mancate le tentazioni, con società di livello di tutta Europa che hanno provato a strapparlo ai nerazzurri. Come nel 2022, quando l’ex Antonio Conte provò a portarlo al, senza riuscirci. Un tentativo andato a vuoto, con l'Inter che si tenne stretto il suo numero 95.Come confermato dallo stesso Tinti negli studi di Sky Sport, gli estimatori non mancano. Sulle tracce di Alessandro Bastoni ci sono da tempo top club di tutta Europa: “Negli anni passati il club che ha pressato di più era il Manchester City, di recente invece si è interessato il Real Madrid che però per i difensori non spende i soldi che spende per gli attaccanti”.

Un difensore che costerebbe quanto un attaccante top. Cifre da capogiro per affidargli lo status di quasi incedibile. In un mercato come quello attuale difficile etichettare così i calciatori - anche quelli più importanti - ma per alcuni di loro, come nel caso di Bastoni, servirebbe una proposta irrifiutabile per ottenere il via libera.Nel destino di Alessandro Bastoni c’era l’Inter. Il difensore di Casalmaggiore ha sempre sognato di giocare in nerazzurro e vestire la maglia della Benamata. Protagonista dello Scudetto con Conte nel 2020/21 e poi con Inzaghi nella scorsa stagione, il titolo che ha consentito all’Inter di cucire la seconda stella con sulla maglia, passando per le delusioni dello scudetto perso col Milan e la finale di Istanbul col City.

Qualità tecniche, fisicità e personalità. “Ha la qualità del centrocampista, la fisicità del difensore, è veloce e ha carattere” le parole di Tinti. A 26 anni, Bastoni ha dimostrato di poter ricoprire il ruolo da leader in una squadra come l’Inter, che ha vinto e vuole continuare a farlo.Ai microfoni de' La Gazzetta dello Sport, Bastoni aveva rivelato il sogno di vestire la fascia di capitano dell'Inter: "Sì, mi piacerebbe. Nulla vieta che ci sia più di un riferimento, più di un capitano. In fondo è quel che stiamo vivendo noi: non c’è il veterano, Lautaro è ancora giovane, sulle decisioni extra campo ne parla sempre con il nucleo storico della squadra".

L’agente di Bastoni ha confermato il corteggiamento di club del calibro di City e Real, ma il club nerazzurro non ha dubbi: “Un top e di fatti molti club esteri in questi anni hanno bussato alla porta, ma l'Inter che vuole vincere non se ne priva”. Nell’estate 2023, Bastoni si è legato alla Beneamata per cinque anni, fino al 30 giugno 2028, con un ingaggio netto di 5,5 milioni di euro. Cifre da top player.