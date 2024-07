Olivier Giroud cuore rossonero: "elimina" lo stemma dell'Inter sui pantaloncini di Pavard FOTO

Getty Images

Oliviernon dimentica il Milan e ogni volta che ne ha l'occasione mostra tutto il suo affetto per i colori rossoneri. L'attaccante francese è stato protagonista di un siparietto divertente con il suo compagno di nazionale e difensore dell'Inter BenjaminI due sono in vacanza insieme in Costa Azzurra e a margine di un evento che li ha visti giocare una partita di paddle, hanno posato per per alcuni video e foto per i presenti. Per l'occasione, Giroud ha coperto in maniera ironica il logo dell'Inter sul pantaloncino di Pavard, a testimoniare ancora una volta la sua passione per il Diavolo.