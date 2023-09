Yann Bisseck, difensore dell'Inter, ha parlato ai canali ufficiali della società nerazzurra:



"Quando è cominciata a circolare la voce che potessi venire qui, le persone hanno cominciato a chiamarmi "Bisteccone". Ho chiesto ad alcune persone cosa volesse dire, e mi hanno detto che derivava da "bistecca". Penso sia divertente. Se è il mio nuovo soprannome me lo prendo". Queste le parole di Yann Bisseck, nuovo difensore dell'Inter, in merito al suo soprannome 'bistecche' attribuitogli dai tifosi al momento del suo arrivo in nerazzurro".