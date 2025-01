Getty Images

Inter-Bologna: la MOVIOLA LIVE: regolari i gol di Castro e Dumfries

Federico Zanon

2 minuti fa

2

Questi i principali episodi da moviola di Inter-Bologna



Arbitro: Pairetto

Assistenti: Rossi e Mokhtar

Quarto uomo: Bonacina

Var: Meraviglia

Avar: Mazzoleni



19' REGOLARE IL GOL DI DUMFRIES - Bastoni ferma Odgaard in mezzo al campo, colpendo il pallone oltre che la punta rossoblù, palla che arriva a Thuram che di tacco serve Dimarco, sinistro respinto da Skorupski, sulla respinta Dumfries in posizione regolare segna a porta vuota.



15' REGOLARE IL GOL DEL BOLOGNA - Cross di Lykogiannis, Bastoni libera di testa sui piedi di Moro, che calcia dal limite trovando la deviazione da pochi passi di Castro. L'argentino è in posizione regolare.