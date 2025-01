Inter, consiglio per gli acquisti: cedi Frattesi e anticipa il Milan per Ricci

E' una provocazione ma fino ad un certo punto.che in questi giorni, forse addirittura in queste ore,– diviso tra una permanenza per mancanza di offerte che inducano in tentazione il club nerazzurro e la voglia di cambiare aria per tornare protagonista –Per il suo presente ma principalmente per il futuro., fresco di rinnovo di contratto fino al 2028,e, per quanto noi di calciomercato.com per primi abbiamo raccontato con dovizia di particolari della pressante corte che il Milan esercita da tempo presso il suo entourage Un gradimento per le sue specifiche caratteristiche, sia in fase di costruzione che di interdizione, difficilmente riscontrabili in un altro profilo in Serie A e che si sposerebbero alla perfezione in una squadra che non ha trovato né in Asllani né in Barella, che quest'anno in più di una circostanza è venuto a mancare per problemi fisici.La carta di identità del turco peraltro parla chiaro – è un classe 1994 – e la sua presenza pressoché fissa nello scacchiere di Simone Inzaghi ha generato un po' di comprensibile usura. Un motivo in più per, calciatore non abbastanza integrato negli schemi dell'allenatore piacentino e palesemente desideroso di rilanciarsi altrove, farselo pagare bene per poi reinvestire l'inatteso tesoretto su un giocatore più prospettico e più funzionale.: è una provocazione ma fino ad un certo punto.