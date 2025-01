Inter-Bologna, le pagelle di CM: Lautaro è tornato, Barella mai in partita. Castro brilla davanti ad Ausilio

AFP via Getty Images

: Quello su Moro in diretta somiglia a un miracolo e invece al replay si vede un intervento goffo, anche se per fortuna salvifico. Sul tiro, lentissimo, di Moro, è già incomprensibilmente sdraiato per terra, il che rende impossibile un suo intervento su Castro. Incolpevole sul diagonale di Castro.Come braccetto di destra, lascia a Dumfries l’incombenza di attaccare, lui pensa alle avanzate di Ndoye.: Quando entra trova avversari stanchi e può mettere minuti nelle gambe con serenità).Bruciato dalla zampata di Castro in area di rigore.

L’azione del pareggio nasce da un suo pallone conquistato a metà campo. Contro Orsolini è perfetto.: I minuti per giudicarlo non sono sufficienti, ma entra e mostra tutta la sua confusione mentale).Realizza il più semplice dei gol, ma da esterno non è mai semplice farsi trovare davanti alla porta. Significa dover correre sempre e correre tanto. Nel primo tempo è dilagante, poi cala un po’.Partita anonima del centrocampista nerazzurra, con la spia della benzina accesa. Tardiva la sua uscita su Holm.

Un paio di ingenuità gravi con altrettanti palloni persi li in mezzo, in quella zona delicata di campo. Sempre a intermittenza.Nessuno si accorge del suo ingresso, ad eccezione dei minuti finali per le proteste con Pairetto).Tenta un dribbling pericoloso e inutile su Moro che gli ruba palla e conclude, solo il palo salva l’Inter. Indolente, tardiva, per non dire inesistente, la sua uscita su Moro. Allo stesso tempo è delizioso il suo assist che lancia Dimarco per l’azione del 2-1 nerazzurro.Accompagna l’azione in contropiede e calcia in porta trovando Skorupski, ma sul tap in c’è Dumfries per l’1-1. Ci riprova su assist di Lautaro, ma il diagonale finisce di poco a lato. Vede il corridoio e ci si infila con cattiveria per andare sul fondo e disegnare l’assist perfetto per Lautaro. Su calcio di punizione sfiora il palo alla destra di Skorupski. I palloni alti invece sono sempre un problema, pessimo l’intervento in area quando regala palla a Orsolini.

In certe occasioni dovrebbe dare anche lui dare qualcosa in più e non limitarsi a essere solido. Forse anche un po’ fregandosene dei diktat dalla panchina, come fa Dimarco).: Prende il tempo a Beukema ma la conclusione al volo è ad altissimo coefficiente di difficoltà e la conclusione finisce lontana dallo specchio di porta. D’intelligenza superiore il tocco con il quale libera Dimarco nell’azione dell’1-1. Per Taremi un assist solo da spingere in rete, l’iraniano stecca sotto porta. Non segna ma è largamente il migliore in campo.

Sta meglio, si è ripreso. Si batte contro ogni difensore, va in contrasto e li vince. Anticipa Beukema e mette a lato di un soffio. Ci riprova, questa volta anticipando in area Lykogiannis, e fa fuori Skorupski.Un gol sbagliato davanti alla linea di porta).: Toglie dal campo Lautaro troppo presto e i cambi non danno la svolta.: Riesce a deviare la conclusione di Dimarco, ma non abbastanza per impedire il tap in a Dumfries. Da rivedere la sua uscita su Thuram, rischia parecchio. Non può nulla sul gol di Lautaro.

: Si coordina sullo scarico di Orsolini e incrocia sul secondo palo trovando l’angolino e il gol del 2-2.: Tra i due centrali è quello che rimane in piedi.Si accorge in ritardo dello scatto di Dimarco e non recupera più. Su Thuram fatica molto.: Bruciato prima da Dumfries e poi da Lautaro e l’Inter trova due gol.: Italiano lo sceglie come diga, funziona a intermittenza.(dal 43’ s.t.Uscita in pressing perfetta su Zielinski, così come il tiro dopo aver rubato palla al polacco, ma la conclusione si stampa sul palo. Sua anche la conclusione che trova la deviazione di Castro sotto porta per il vantaggio bolognese.

(dal 21’ s.t.: Entra e il Bologna trova il vantaggio. Tiene i ritmi del match).Contro Bastoni fatica per tutta la partita ma resta in piedi e al momento giusto approfitta dell’errore di Dimarco per mettere l’assist perfetto sui piedi di Holm.Perde un brutto pallone a metà campo e l’Inter trova il contropiede del pareggio. Impegna Sommer con un colpo di testa su azione d’angolo.: Poche occasioni per mettersi in luce e anche qualche errore).: Il duello con Dumfries è entusiasmante, prende tanti colpi, cade, si rialza, ma non molla veramente mai.

: L’Inter lo brama e lui offre ad Ausilio e Baccin le giuste ragioni per continuare a farlo: si avventa sulla conclusione sporca di Moro e da rapace fulmina de Vrij e Sommer con un gol alla Icardi.: Il Bologna va prima in vantaggio, poi in svantaggio e finisce con maggiori energie rispetto ai nerazzurri. Ma la sua squadra è sempre viva.