Inter, Asllani e l'intreccio mercato col Bologna: tutti i nomi

Il recupero della 19esima giornata di Serie A sarà una sfida cruciale per. A causa dell'ennesimo problema fisico di Hakan Calhanoglu, sarà ancora una voltaa ricoprire il ruolo di regista davanti alla difesa nello schema tattico di Simone Inzaghi. Dopo la prestazione opaca nella Supercoppa contro il Milan, Asllani ha già mostrato il suo valore nella gara contro il Venezia. La partita contro ilnon sarà quindi un banco di prova vero e proprio, mae l'Inter vivrà presto numerosi intrecci di mercato con loro.

, ma per valutare una cessione servirà inevitabilmente un'offerta degna di questo nome o quantomeno una valutazione congura. Ilha scelto proprio l'albanese ex-Empoli come potenziale rinforzo in vista della prossima estate dato che, oggi fondamentale per Italiano, compirà 33 anni il prossimo aprile. Un tentativo il confermatissimo Sartori lo farà, ma si troverà a trattare con un'Inter che in casa rossoblù ha diversi obiettivi.Il nome più pressante è quello diper cuivanta, entro il meso di giugno,pattuito ormai due stagioni fa quando venne completata la cessione per circa 6 milioni di euro in Emilia Romagna. I nerazzurri, anche per una questione di liste e quindi di giocatori cresciuti all'interno del proprio settore giovanile (le liste dei giocatori italiani sono ampiamente coperte) stanno pensando di riscattarlo, utilizzarlo nel corso del Mondiale per Club estivo e poi valutare il suo futuro.

molto più alto dei 12 milioni di euro del riscatto di Fabbian, e allora nei discorsi per l'albanese potrebbero inserirsi anche altri profili ampiamente graditi al club nerazzurro:. L'attaccante argentino è un profilo che piace per sostituire almeno uno dei due partenti Joaquin Correa e Marko Arnautovic. Il centrale olandese, invece, è ritenuto uno dei profili ideali da inserire in rosa per affiancarsi al connazionale Stefan de Vrij e iniziare a prendere confidenza da perno centrale del futuro della linea a 3 difensiva interista. Idee contatti, Inter-Bologna non vale solo 3 punti.