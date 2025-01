Inter, Buchanan in partenza: lo aspetta il Villareal. I dettagli

Paolo D'Angelo

4 minuti fa



E’ tutto pronto per il trasferimento di Tajon Buchanan. L’esterno canadese è, infatti, in partenza per la Spagna con destinazione Villareal, dove sosterrà le visite mediche, prima di mettere la firma sul contratto. Dopo le indiscrezioni degli scorsi giorni, il club spagnolo ha messo la freccia e ha trovato l’accordo con i nerazzurri per il prestito del classe 1999.



L'ex Bruges, arrivato a Milano un anno fa a titolo definitivo per circa 7 milioni di euro più bonus, lascia dopo soli 12 mesi i nerazzurri con la formula del prestito oneroso (circa 1 milione di euro) con diritto di riscatto fissato a 13 milioni di euro.







I nerazzurri, adesso, avranno a disposizione gli ultimi giorni di questa sessione invernale di calciomercato per mettere a punto l'arrivo di un sostituto del canadese. La pista principale porta a Nicola Zalewski, esterno polacco della Roma che va in scadenza di contratto alla fine di questa stagione e avrebbe già dato il via libera ai nerazzurri per un trasferimento a Milano.



Bisogna, però, sciogliere la questione della formula, visto che i nerazzurri vorrebbero il prestito e il giocatore dovrebbe, quindi, rinnovare per un anno con i giallorossi, per poi approdare a Milano. Nel caso in cui la situazione non dovesse sbrogliarsi, l'Inter ha già un piano B: stiamo parlando di Cristiano Biraghi, esterno di proprietà della Fiorentina che è stato messo ai margini de mister Raffaele Palladino.