Inter: fatta per Buchanan, va al Villarreal. Due nomi per sostituirlo

L'Inter si appresta a completare un'altra cessione e, dopo la cessione dial, diventata ufficiale nelle ultime ore, è a un passo dal salutare anche l'esterno canadeseDopo settimane di grossi interessi da parte di mezza Serie A e non solo, a spuntarla in queste ore è stato il Villarreal che si è anche assicurato la possibilità di un acquisto a titolo definitivo.L'ex Bruges, arrivato a Milano soltanto un anno fa a titolo definitivo per una cifra di circa12 mesi dopo lascia i nerazzurri con la formula delcon le cifre e i dettagli finali ancora da definire ma che non dovrebbero discostarsi troppo da 1 milione di euro di onerosità e 13 milioni di euro per il diritto di riscatto.

Il club spagnolo ha battuto la concorrenza dilascerà spazio all'Inter per agire sul mercato in entrata per provare a regalare aun sostituto che possa aiutare sia in fascia che in difesa. Il nome più caldo oggi resta quello di, ancora in scadenza a fine stagione con la Roma e proposto nei contatti per Davide Frattesi. L'alternativa è invece una vecchia conoscenza nerazzurra, ovveroche resta in uscita dalla Fiorentina. Per entrambi l'idea dell'Inter resta quella di un prestito e, in quest'ottica, l'esterno polacco dovrebbe prima rinnovare il contratto con la Roma.