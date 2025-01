Inter, Buchanan in uscita: primi contatti per la cessione

Senza grandi movimenti da fare in entrata, in questa sessione di mercato l'Inter sta lavorando sulle cessioni. Marotta e Ausilio sono al lavoro per sfoltire la rosa, e cercare una sistemazione ai giocatori ai margini della rosa:; da monitorare gli sviluppi legati al futuro di Frattesi, sul quale ci sono sempre Roma e Napoli, e Asllani, per il quale al momento non è arrivato nulla ma non è scontato che rimanga fino a fine stagione.

- Buchanan ha saltato tutta la prima parte di stagione per una frattura alla tibia rimediata in nazionale nell'ultima Coppa America, è rientrato a novembre inoltrato senza però trovare molto spazio.. Per l'esterno canadese i nerazzurri hanno fatto un investimento di poco superiore ai 7 milioni di euro prendendolo dal Club Bruges nel gennaio di due anni fa, ha un contratto in scadenza a giugno 2028 con ingaggio da 1,5 milioni a stagione, e la società apre anche a delle soluzioni in prestito.

- Secondo quanto ha riportato Sky Sport Buchanan è un'idea della Roma per il mercato di gennaio. In queste settimane i due club stanno provando a mettere in piedi una trattativa per Frattesi - operazione non semplice: l'Inter chiede 40 milioni cash e le contropartite proposte non scaldano l'interesse dei nerazzurri - e, ma il tema potrebbe essere approfondito nei prossimi giorni se i giallorossi dovessero avere difficoltà a centrare gli altri obiettivi.

- Il debutto stagionale di Buchanan è stato nel 5-0 dell'Inter al Bentegodi contro il Verona con; cinque presenze e tutte da subentrato in campionato, una manciata di minuti qua e là oltre all'unica partita da titolare giocata negli ottavi di Coppa Italia contro l'Udinese: l'ex Bruges ha giocato più di un'ora da esterno destro di centrocampo.