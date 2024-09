Inter, Buchanan torna prima del previsto: i nuovi tempi di recupero

Getty Images

Lo ha già fatto vedere in campo e lo sta dimostrando anche fuori. Infattidurante la Copa America. A inizio luglio in allenamento si è procurato lachirurgicamente.Nella conferenza stampa di inizio stagione l'allenatore Simone Inzaghi aveva detto di contare di recuperarlo per Natale. Invece Buchanan sta già lavorando a parte ad Appiano Gentile e

, Buchanan è sotto contratto con l'Inter fino a giugno 2028 con un ingaggio da 1,5 milioni di euro netti all'anno. Finora il classe 1999 ha segnatoAnche perchéBasti pensare che, dopo quattro mesi di allenamenti.

per inserirsi nella squadra campione d'Italia senza fretta. Non a caso è stato