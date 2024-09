. Come da regolamento,che a sorpresa esclude i due argentini, i quali sembravano doversi contendere l'ultimo posto, per inserire il canadese,, rimediato con la nazionale in occasione della Coppa America, ma il cui rientro a questo punto non è così lontano, dato che potrebbe prendere parte alle ultime quattro partite della competizione.

- Destinata a fare discutere soprattutto la decisione di non inserire il Tucu, visto che Inzaghi aveva più volte palesatoper tutte le competizioni che l'Inter dovrà affrontare: in quella più importante invece le punte a disposizione saranno solamente quattro, ovvero Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Mehdi Taremi e Marko Arnautovic.classe 2003, arrivato l'ultimo giorno di mercato dopo una trattativa estenuante.Di seguito i calciatori nerazzurri inseriti in lista Champions:

1 Yann Sommer2 Denzel Dumfries6 Stefan de Vrij7 Piotr Zielinski8 Marko Arnautovic9 Marcus Thuram10 Lautaro Martinez12 Raffaele Di Gennaro13 Josep Martinez15 Francesco Acerbi16 Davide Frattesi17 Tajon Buchanan20 Hakan Calhanoglu21 Kristjan Asllani22 Henrikh Mkhitaryan23 Nicolò Barella28 Benjamin Pavard30 Carlos Augusto31 Yann Bisseck32 Federico Dimarco36 Matteo Darmian95 Alessandro Bastoni99 Mehdi Taremi