Un'altra pessima prestazione per il centrocampista dell'Inter, Nicolò Barella, questa volta con la maglia della Nazionale. Un periodo molto complicato quello che sta attraversando l'ex Cagliari, che non riesce a ritrovare la retta via. Questa la pagella che gli ha riservato la Gazzetta dello Sport dopo la prova offerta contro la Macedonia.



Barella 5: “C’era una volta Barella che sradicava palla, partiva come un treno e tirava anche in porta. Come in campionato è in versione ridotta, uno scatto e una sosta. Al tiro è la fotocopia negativa del passato. Dov’è il vero Barella?”