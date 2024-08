AFP via Getty Images

Inter, Calhanoglu a parte: le sue condizioni

27 minuti fa



Il centrocampista turco dell'Inter Hakan Calhanoglu ha svolto a parte la sessione di allenamento odierna: a otto giorni dall'esordio in campionato, i nerazzurri devono fare i conti con qualche problema fisico di troppo come quelli occorsi a Taremi, Zielinski, Arnautovic e De Vrij.



Il numero 20, però, non si è fatto male. Si tratta, infatti, a quanto risulta alla nostra redazione, di normale gestione delle energie dopo Euro 2024 disputato con la Turchia di Vincenzo Montella. A meno di ulteriori imprevisti, quindi, Calhanoglu sarà disponibile per la gara contro il Chelsea e quindi per l'esordio in Serie A contro il Genoa.