Il difensore olandese (classe 1992 ex Lazio) ha accusato un risentimento muscolare alla coscia sinistra nel finale dell'amichevole di mercoledì sera a Monza persa 2-0 dai nerazzurri contro l'Al-Ittihad. De Vrij salterà l'ultima amichevole pre-campionato di domenica a Londra contro il Chelsea ed è in forte dubbio per la prima giornata di Serie A in calendario sabato 17 agosto sul campo del Genoa.- "Stefan de Vrij si è sottoposto questa mattina a esami clinico-strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.

Per il difensore nerazzurroLe sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana".