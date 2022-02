Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, ha parlato a Sky dopo il deludente pareggio di Genova:



"E' strano, in queste settimane sono arrivate partite difficili. Ogi abbiamo creato tanto e ci è mancato il gol. Conoscevamo lo stile del nuovo Genoa, non siamo riusciti a segnare. E' difficile spiegare, noi non vogliamo questo ma ci sono periodi che sono così, dobbiamo accettarlo e stare tranquilli. Anche altri non hanno vinto, come il Milan. Alzare la mia posizione? Sono d'accordo, 3-4-1-2 sarebbe una bella soluzione, ma ci sono anche le esigenze di Brozovic da tenere di conto e io e Barella dobbiamo dargli una mano"