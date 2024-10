Inter, Calhanoglu mai in forma da inizio anno: il turco così preoccupa

Redazione Calciomercato

Lo stesso Mkhitaryan, tra gli uomini più esperti e affidabili della rosa nerazzurra, lo ha ammesso candidamente in conferenza stampa nella pancia dell’Olimpico di Roma: “Quando manca Chala giochiamo diversamente, in attesa che recuperi dobbiamo parlarci e decidere come disporci”.

La questione non è trascurabile perché, come se avesse bisogno di un lavoro extra che però non riesce a svolgere a causa dei numerosi impegni.che nell’ultima tornata delle nazionali non ha risposto alla convocazione per continuare ad allenarsi con Antonio Conte. Certo, tutto avrebbe dovuto svilupparsi con il consenso di Vincenzo Montella, ct della Turchia, ma in una stagione come questa non può mancare il buon senso da parte di nessuno.

Sta di fatto che le prestazioni del turco per adesso sono lontane da quelle della passata stagione e l’Inter ne sta pagando le conseguenze in termini di gioco:Sono solo i primi campanelli d’allarme, ma l’Inter non può permettersi di restarsene a guardare visto il peso specifico di Calhanoglu all’interno del motore nerazzurro.. A Inzaghi l’onere di trovare la soluzione giusta, ma è il caso di iniziare a pensare al mercato, se non a quello di gennaio, sicuramente a quello di giugno.