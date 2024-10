Getty Images

Rom-Inter, niente rosso a Cristante? Caicedo sbotta: "Dov'è il Var? Uguale a Romagnoli ieri"

14 minuti fa



Nel corso di Roma-Inter impazzano le polemiche per una decisione che ha lasciato perplessi, da parte dell'arbitro Massa: protagonista Thuram che è finito a terra a a ridosso dell'area di rigore giallorossa, dopo uno scontro con Ndicka e Cristante che l'hanno chiuso



Un episodio che all'ex attaccante della Lazio Felipe Caicedo ha ricordato quanto accaduto ieri nella sfida tra Juve e biancocelesti, situazione che è costata il rosso diretto a Romagnoli per un presunto fallo commesso ai danni di Kalulu nella stessa posizione. "Stessa azione di ieri, dov'è il var?", ha scritto su X.