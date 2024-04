Inter campione d'Italia: rivivi tutti i 20 Scudetti vinti

Cristian Giudici

55 minuti fa

Cifra tonda. L'Inter batte il Milan nel posticipo di lunedì sera a San Siro, vincendo in un solo colpo il sesto derby consecutivo e soprattutto il suo ventesimo Scudetto, quello della seconda stella. A cinque giornate dalla fine del campionato di Serie A, i nerazzurri hanno 86 punti in classifica, 17 in più del Milan (secondo). Un distacco incolmabile, con 15 punti ancora a disposizione.



Calciomercato.com fa un viaggio indietro nel tempo e ricorda tutti i tricolori vinti nella storia del club nerazzurro.

