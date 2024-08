Inter, Carboni in sede: prima il rinnovo, poi il passaggio al Marsiglia. Tutte le cifre

Calciomercato

Giornata piena per Valentin. Il talentoè arrivato in sede al club nerazzurro nella mattinata di lunedì 5 agosto: programma chiaro, l'argentino firmerà ilcon i campioni d'Italia e poi metterà nero su bianco il suo passaggio alIntorno alle 11 l'ex giocatore delè arrivato in Viale della Liberazione insieme al suo agente Beppe. Prima la firma sul rinnovo fino alpoi l'ufficializzazione del suo passaggio all'. Il giocatore si trasferisce al club di Robertoincon diritto di. L'Inter conserva l'opzione di recompra sul giocatore.

Classe 2005, Carboni in prestito al Monza ha messo assiemenell'ultima stagione. I francesi versano quindi un milione all'Inter per Carboni: se desiderano riscattarlo però alla fine del 2024/25 dovranno sborsareDal momento dell'eventuale riscatto, l'Inter avràIl giocatore percepirà circaa stagione, poco più di 1,5 al netto, e verrà ufficializzato all'inizio di questa settimana.