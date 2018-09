L'Inter conserva il problema del gioco, espresso a fatica anche in Champions contro il Tottenham. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che però spiega come il tecnico - almeno per una notte - possa fare a meno di pensarci.



“Resterebbe il problema di un gioco poco fluido, dove Brozovic è l’unica fonte (neppure sempre precisa), ma per una notte, anzi per una notte come questa, l’allenatore di Certaldo potrà fare a meno di pensarci. Perché ha ritrovato un’Inter tutta cuore, che non vinceva la prima gara del girone di Champions dal 2008-09”.