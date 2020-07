Un gol importante, un gol significativo. La rete di Romelu Lukaku, che ha aperto le marcature del match di Marassi contro il Genoa, è la 22esima in Serie A. Con questo sigillo, l'attaccante belga raggiunge Diego Milito e Amedeo Amedei tra i bomber che hanno segnato più gol in campionato alla prima stagione in nerazzurro. Davanti a loro solo Nyers (26) e Ronaldo (25).