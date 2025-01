Inter, che record: sei vittorie di fila in trasferta senza gol subiti

AFP via Getty Images

L'Inter si è rialzata dopo la sconfitta in finale di Supercoppa Italiana contro il Milan:, superando l'Atalanta in classifica (che conta sempre una partita in più dei meneghini) e portandosi momentaneamente a -1 dal Napoli, impegnato in serata contro l'Hellas Verona.- Il successo ottenuto al Penzo è il sesto consecutivo in Serie A lontano dalle mura amiche per gli uomini di Simone Inzaghi, che in queste partite inoltre non hanno mai incassato reti - segnandone 19:, in cui fu l'autogol dello stesso Darmian, match-winner della sfida odierna contro il Venezia, a non permettere a Sommer di chiudere con la porta inviolata.(3-2 contro l'Udinese, con marcature dei friulani di Kabasele e Lucca).