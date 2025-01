Inter, le pagelle di CM: scossa Lautaro, Sommer saracinesca

Getty Images

Sommer 7: Chiamato agli straordinari sul colpo di testa ravvicinato di Doumbia, abbassa la saracinesca. Idem a fine secondo tempo, quando ingoia il tiro centrale di Pohjanpalo.Darmian 7: Darmian vede lo spazio e ci si infila con una speranza, la sorte lo premia perché il pallone arriva sui suoi piedi dopo la deviazione di Stankovic e non si lascia pregare per depositare in rete l’1-0. Primo tempo di grandi letture, nella ripresa tira un po’ il fiato.de Vrij 6: Duello tutto fisico contro Pohjanpalo, dall’inizio alla fine. Resta in piedi e ne esce indenne.Bastoni 6: Segue il taglio di Pohjanpalo e sventa una potenziale grande occasione. Inizia ad avvertire la stanchezza, anche il mancino non è preciso come al solito.

Dumfries 6: Brutta dormita in area su Dumbia, che quasi buca Sommer. La spinta sulla fascia è costante, crea anche una grande occasione da gol rubando palla nella metà campo avversaria.(Dal 31’ s.t. Pavard: s.v.)Barella 6: Un po’ imbrigliato, fatica a trovare la giocata ma in mezzo al campo stringe i denti nonostante una condizione fisica non ottimale.(Dal 37’ s.t. Dimarco: s.v.)Asllani 6: La verticalizzazione per Lautaro è perfetta, poi l’argentino fa il resto. Fa infuriare Inzaghi quando spende un giallo stendendo Nicolussi Caviglia che gli aveva soffiato palla troppo semplicemente.

(Dal 17’ s.t. Frattesi 6: Trova immediatamente il pertugio infilandosi tra Haps ed Ellertsson, ma di fronte a Stankovic prova un esterno debole Stankovic si oppone. Perde un brutto e il Venezia parte in contropiede concludendo l’azione con il palo di Busio. Thuram gli offre un’altra grande palla gol, ma questa volta è Idzes a opporsi alla sua conclusione).Zielinski 6: Gioca la sua onesta partita priva di acuti, con l’uscita dal campo di Asllani procede da play.Carlos Augusto 6: Ha tempo e spazio, la posizione è giusta, il pallone scende lento, sembra tutto perfetto per un gran gol. Invece si coordina male e spara alle stelle. Offre a Frattesi un assist perfetto per chiudere i conti ma il centrocampista spreca.

Taremi 5,5: L’occasione giusta gli capita almeno tre volte, ma la mira è drammatica. Pulisce tanti palloni, ma non è abbastanza.(Dal 17’ s.t. Thuram 5,5: Entra per far salire la squadra, ma non ci riesce).Lautaro 6,5: Aggancio e tiro in una frazione di secondo, sorprende anche Stankovic che può solo deviare, ma sui piedi di Darmian.(Dal 31’ s.t. Arnautovic 5: Inutile come poche altre cose in mezzo a un campo di calcio)S. Inzaghi 6: L’Inter fatica ma porta a casa i tre punti, l’unica tra le squadra impegnate in Supercoppa.