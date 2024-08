Inter, chi è Luighi. Stellina del Palmeiras che conferma: tre offerte per lui

Getty Images

L'Inter continua a muoversi con forza sul mercato dei giovani e sta provando a portarsi avanti su diversi talenti in circolazione sia in Europa che in Sudamerica. Fra i tanti nomi seguiti e per cui il club nerazzurro sta provando ad anticipare la concorrenza c'è anche, meglio conosciuto semplicemente con il nome di, attaccante titolare del Brasile Under 17, ha da poco segnato il suo primo gol fra i professionisti e con l'Under 20 del Palmeiras aveva all'attivo 13 presenze e 7 reti.e in questi giorni, riporta Uol in Brasile, l'Inter ha presentato un'offerta ufficiale per lui.

Oltre ai nerazzurri, ha confermato il club brasilianohanno fatto una proposta per portarlo subito in Europa, ma il club sta provando a trattenerlo e nel corso degli ultimi 6 mesi ha fatto firmare