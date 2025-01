Inter: chi è Tomas Perez, un nuovo talento di Rosario per il centrocampo

L', dopo Palacios dall'Independiente Rivadavia, fa ancora mercato in Argentina: E' un altrol'ultimo colpo nerazzurro, con Marotta che secondo i media argentini ha chiuso per l'acquisto a titolo definitivo da 3 milioni di euro più altri 2 di bonus suddivisi in 1 milione alle prime 10 presenze in prima squadra e un altro milione alla 20esima presenza. Il giocatore è atteso a Milano.- Tomàs Perez è un, che dalla scorsa estate è entrato stabilmente nel giro della prima squadra dopo la trafila nel settore giovanile. Ad oggi, ilha collezionato 17 partite in Liga Profesional, la massima divisione argentina, con un gol realizzato e un'altra apparizione in Copa Argentina.

E' stato Sebastián Méndez a concedergli l'esordio il 23 luglio dello scorso anno nella partita che il Newell's ha pareggiato 0-0 proprio contro l'Independiente Rivadavia. Ora "Mata", così viene chiamato, è pronto a fare il suo approdo in Europa, con la possibilità di essere prestato per i primi sei mesi per rendersi conto dei ritmi e ambientarsi nel migliore dei modi, prima di diventare protagonista inizialmente con la Under 23 che dovrebbe vedere la luce nella stagione 2025/26.