Indiscrezioni di formazione in arrivo da Sky Sport per la sfida di domani tra Inter e Rapid Vienna. Possono riposare de Vrij e Brozovic, con Miranda o Ranocchia al fianco di Skriniar e Vecino-Borja Valero a centrocampo. In attacco, invece, Candreva in vantaggio su Politano per affiancare Lautaro e Perisic.