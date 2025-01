Inter, come sta Thuram? L'aggiornamento, i tempi e la scelta sul sostituto

Come un caterpillar,è passata sopra anche, battendola per due a zero e centrando la quarta finale didi fila. Non solo buone notizie per Simoneda Riad però. Nell’intervallo della gara è infatti dovuto uscire Marcus, capocannoniere dellae cannoniere principe della stagione dei nerazzurri che, anche nella prima frazione, si era ben distinto tra i suoi.Unha spinto il francese a chiedere precauzionalmente il. Al suo posto è entratoche potrebbe ritrovarsi in campo – e stavolta da titolare – anche nella finale. Le condizioni del figlio di Lilian sono infatti in corso di valutazione e non lasciano dormire sogni tranquilli ai tifosi interisti.e, intanto,L’ovvio obiettivo è lama c’è daThuram dunque non ha ancora effettuato i controlli e potrebbe essere sottoposto a esame strumentale direttamente sabato quindi, a due giorni dal match.

Come già dimostrato nella semifinale, l’Inter non vorrà correre. Al primo accenno di fastidio,è poi rientrato dieci minuti prima dei suoi compagni dallo spogliatoio pere, avvertendo ancora un dolorino, non ha voluto. Anche per la finale potrebbe essere seguita la stessa politica con, a questo punto,che rilancia la sua candidatura. L’ex Porto è in pole su, che, per completare il reparto con. Si decide tutto nelle prossime 24/48 ore: prima Inzaghi saprà se potrà contare sul francese, poi, in caso di esito negativo, dovrà scegliere il sostituto.