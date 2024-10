Inter, inchiesta ultras: cominciata l'audizione di Zanetti. Il vice-presidente ascoltato come persona informata dei fatti

E' iniziatain Procura a Milano. Ilsta rispondendo alle domande della squadra mobile comesulle vicende che riguardano i rapporti tra gli ultras della Curva Nord e la società nerazzurra. In particolare, Zanetti risponderà, così come fatto dasulle domande relative alla questione dei biglietti concessi per la finale diZanetti potrebbe dover rispondere anche in merito alla telefonata del 26 maggio 2023 tra Marco Ferdico ein cui, il primo "avrebbe saput da Zanetti che ci sono dei funzionari di Polizia che stanno monitorando la cuva anche per l'accaduto...al povero Vittorio". Con il riferimento all'omicidio didell'ottobre del 2022.

Nella giornata di ieri era stato ascoltato anchesempre in merito alle telefonate con Marco Ferdico sulla questione dei biglietti per la finale. Il tecnico ha risposto alle domande affermando di non essersi mai sentito minacciato o infastidito dalle telefonate con gli esponenti dellanerazzurra. Per l'allenatore si è trattato di semplici richieste, non di pressioni.