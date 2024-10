Inter, Inzaghi in Procura per l'inchiesta ultras: "Dal capo curva richieste e mai minacce"

AFP via Getty Images

È già terminata l’audizione dell’allenatore dell’Inter,in Procura a Milano nell'ambito dell'indagine "Doppia Curva" della Direzione Distrettuale Antimafia che lunedì 30 settembre portò all'arresto di 19 capi ultras di Inter e Milan decapitando, di fatto, i direttivi della Curva Nord interista e della Curva Sud rossonera. Inzaghi è stato sentito dagli agenti della Squadra Mobile come persona informata sui fatti e terminato dopo circa un'ora in cui all'allenatore è stato chiesto di chiarire i dettagli del rapporto emerso dalle intercettazioni con alcuni degli indagati facenti parte del direttivo della curva nerazzurra.

Da fonti vicine agli inquirenti, la deposizione del tecnico nerazzurro viene definitacon Inzaghi che ha risposto anche in merito all'intercettazione che lo vede protagonista di una telefonata conallora capo della Nord. Il tecnico campione d'Italia non si è presentato nella sede centrale della Questura Milanese su richiesta dei pm della Dda Paolo Storari e Sara Ombra per evitare giornalisti e telecamere. L'allenatore si è presentato all'incontro accompagnato dal Security Manager Gianluca Cameruccio e dall’avvocato Angelo Capellini.

Come riportato da fonti investigative intercettate da AdnKronos,. Inzaghi ha inoltre spiegato che questo dialogo rientrava nei rapporti tipici tra la curva e la squadra. Secondo quanto ricostruito nell'ordinanza, la richiesta di Ferdico al mister era stata di "intervenire con la società" per avere più biglietti. E da Inzaghi sarebbe arrivata "la promessa" di intercedere per accontentare la curva Nord. Inzaghi ha risposto a tutte le domande in modo esauriente.