Inter-Como: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

. Entrambe le squadre vengono da delle vittorie: i lariani neo-promossi in Serie A hanno battuto 2-0 in casa la Roma, i nerazzurri hanno sconfitto prima la Lazio 6-0 in trasferta in campionato e poi l'Udinese 2-0 in Coppa Italia a San Siro.I campioni d'Italia si presentano a questa sfida con 34 punti, 19 in più del Como nonostante una gara giocata in meno: quella di Firenze, rinviata a data da destinarsi.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Inter - Como in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Segui Inter - Como in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Occhio ai cartellini: diffidati Alberto Moreno e Goldaniga. Nel prossimo turno l'Inter gioca a Cagliari sabato 28 dicembre alle ore 18, il Como riceve il Lecce domenica 30 dicembre alle ore 18:30.: Inter-Como.

: lunedì 23 dicembre 2024.: calcio d'inizio alle ore 20:45.: DAZN - Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251.DAZN, Sky Go, NOW.: Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.. Inzaghi.: Reina; Van der Brempt, Goldaniga, Kempf, Sala; Sergi Roberto, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Belotti.. Fabregas.Simone Inzaghi deve ancora fare a meno di Acerbi e Pavard oltre al terzo portiere Di Gennaro. Barella si è allenato parzialmente in gruppo e solo domani si deciderà se il centrocampista sardo verrà convocato per la sfida di lunedì. Idem per Correa, che in giornata si è allenato a parte in via precauzionale. Dall'altra parte Cesc Fabregas non può contare sull'infortunato Perrone, solito ballottaggio in attacco tra Belotti e Cutrone.

Inter-Como viene trasmessa in diretta sia su DAZN, sia su Sky. Nel primo caso si può scaricare l'app di DAZN su una smart tv, nel secondo accedere a Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 del satellite. In entrambi i casi la gara è accessibile tramite abbonamento.Inter-Como è visibile anche in streaming su NOW, Sky Go e su Dazn attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo con commento tecnico di Andrea Stramaccioni su Dazn, su Sky telecronaca di Riccardo Gentile con commento tecnico di Beppe Bergomi.