Inter, contatti avviati per David

AFP via Getty Images

. Stando a quanto riporta Relevo, infatti,. Ovviamente, i nerazzurri non sono i soli a pensare al canadese classe 2000 come ad un colpo interessante a costo zero da portare a termine in vista della prossima annata. In corsa ci sono Juventus, Newcastle e Barcellona.L'operazione per acquistare il canadese non sarà comunque economica: nonostante il cartellino a titolo gratuito, fra ingaggio e commissioni i costi rischiano di essere in ogni modo elevati.

David, con il Lille in questo primo scorcio di 2024-25, ha già messo a segno 5 gol in 6 gare di Ligue 1. Un bottino a cui vanno aggiunte le 3 reti in Champions League tra preliminari e League Phase con il picco che coincide con il sigillo sul match vinto 1-0 in settimana contro il Real Madrid.