Inter, c'è un piano preciso per David: sfida alla Juventus

, con un occhio fisso sul mercato dei parametri zero. Sin dall'avvio della stagione, si stanno valutando le prime situazioni interessanti.. L’attaccante canadese ha il contratto in scadenza nel giugno 2025 e in queste ultime sessioni di mercato è stato nel mirino di diversi club italiani, tra cui Napoli e Milan.Il canadese, sino a ora, non ha ancora intavolato una possibile trattativa per un rinnovo con il Lille.L'idea è di avere un accordo sino dalle prime settimane del prossimo anno, così da anticipare la notevole concorrenza (Juventus in primis) che ci sarà per il giocatore.

Ecco, le sue ultime dichiarazioni in merito: "Ci sono state diverse offerte, ma non abbiamo concluso nulla. Ho parlato con società e allenatore e abbiamo deciso di restare a Lille. Adesso tutto può succedere. Sono all'ultimo anno di contratto, vedremo cosa succederà l'anno prossimo. Sono aperto a tutto e non mi limito solo alla Premier League. Tutti i campionati sono entusiasmanti. Attualmente stiamo discutendo con il presidente per un possibile prolungamento. Vedremo come si svilupperà".