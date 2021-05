La prossima settimana saràIn questi giorniè impegnato a definire il(l’operazione è in via di conclusione), poi esporrà il suo piano per la gestione futura del club a coloro i quali dovranno - o dovrebbero - occuparsene. Due su tutti:. Riuscirà a convincerli che il progetto è ancora valido e le prospettive sono, se non entusiasmanti, comunque positive? Non sarà facile., la società attraverso cui Suning controlla l’Inter, eper fronteggiare le spese correnti di gestione. Questo significa chee si dovrà ricorrere di nuovo all’, con ladi qualche calciatore importante.vogliono capire bene quali siano i dettagli di tutta l’operazione e i loro margini di manovra. Temono chee che l’Inter non possa essere competitiva ai livelli più alti in Italia e tanto meno in Europa.Nasce da qui. L’amministratore delegato, reduce da sette scudetti con la Juve e uno in nerazzurro, non intende passare per ildel club: ha un’immagine vincente, conquistata sul campo in decenni di lavoro, e non la vuole macchiare. Non è diversa la posizione dell’allenatore, anche se - per quanto riguarda Antonio - l’aspetto relativo all’ingaggio non può essere trascurato:e rinunciare a una montagna di soldi del genere non è semplice se non si hanno offerte alternative adeguate.Fatto sta che entrambi, Marotta e Conte, la prossima settimana dovranno ascoltare, discutere, valutare. E. Per ora è un dubbio, che può trasformarsi in una minaccia per tutto il mondo nerazzurro: senza Marotta e Conte, o anche senza uno solo dei due,. Per questo, di fronte al rischio di perderli, la proprietà cinese potrebbeAnche se i margini di intervento appaiono davvero esigui, considerate la situazione economica di Suning e la posizione del governo cinese.@steagresti