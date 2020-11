in questa fase eliminatoria per il raggiungimento del Mondiale di Qatar 2022. Dopo un pareggio e una sconfitta,. Un uno due micidiale: prima un missile nel sette, di destro, sul secondo palo. Poi un gol da opportunista, sfruttando un mezzo rimpallo in area. Ma il merito va tutto al centrocampista, che come al solito ha annusato con largo anticipo l’odore del sangue.Una buona notizia per Conte e per l’Inter, visto che in nerazzurro, Vidal, è ancora alla ricerca del suo primo gol. Il tecnico salentino sta impiegando King Arturo da mediano davanti alla difesa, perché come ha spiegato in una recente conferenza stampa, il centrocampista cileno è diventato un calciatore diverso rispetto a quello che aveva alla Juventus.Sarà, ma intanto Vidal non ha perso occasione per dimostrare che sa ancora fare gol e decidere partite infuocateesattamente come faceva alla Juventus. Perché quella è una dote innata, o ce l’hai o non ce l’hai e Arturo se la porta dietro da sempre.e stanotte ne ha messi a segno addirittura due, che lo portano a quota 14 nelle fasi di qualificazione al Mondiale con la maglia della “Roja“, 31 in totale.