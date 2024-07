Inter, Taremi già decisivo: assist per Correa e doppietta nel 3-2 al Lugano

. Il centravanti iraniano classe 1992, arrivato a parametro zero dal Porto, nel primo tempo serve l'(rientrato dal prestito al Marsiglia) e poi (dopo la doppietta di Przybylko) nella ripresa, giocata in due tempi da 40 minuti ciascuno ad Appiano Gentile.Dove, sempre a porte chiuse, è in programma il prossimo test con la Pergolettese (Serie C) lunedì 22 luglio.

IL TABELLINO

- Senza i nazionali reduci da Euro 2024 e dalla Copa America,, arrivato dal Genoa. In campo dall'inizio pureDall'altra parte in difesa giocano il terzino destro italianosul mercato.GOL: 5' Correa (I), 19' rig. e 25' Przybylko (L), 53' rig. e 60' Taremi (I).INTER (3-5-2): Martinez (61' Di Gennaro); Bisseck (61' Quieto, 75' Re Cecconi), Stante (54' Motta), Fontanarosa (61' Alexiou); Kamate (54' Aidoo), Agoumé (72' Bovo), Mkhitaryan (64' Zarate), Berenbruch (61' Topalovic), Carlos Augusto (69' Cocchi); Taremi (64' Salcedo), Correa (64' Owusu). (A disp. Radu). All. Inzaghi.

LUGANO (4-3-3): Osigwe (51' Pseftis); Zanotti (46' Guillard-Brault), Papadopoulos (58' Doumbia), Hajdari (58' El Wafi), Marques (58' Valenzuela); Macek (58' Bislimi), Grgic (41' Ryter), Dos Santos (58' Belhadj); Babic (58' Bottani), Przybylko (58' Aliseda), Mahou (Cimignani). All. Croci Torti.