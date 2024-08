Inter-Correa, fine dei giochi: fischiato in amichevole, l’argentino è un peso per club e tifosi

fin qui disputato, ma è probabile che per quella occasione, Joaquin Correa, possa star fuori, o almeno non iniziare la gara da titolare, come invece è finora accaduto a causa dell’assenza dei titolari. Ieri sera a Monza, forse,Non occorre aggiungere prove a corredo per stabilire che l’ambiente è ormai saturo.

L’Inter è stata indulgente, adottando una strategia completamente opposta a quella dalla Juventus, per esempio, che ha escluso tutti gli esuberi dall’ultima gara amichevole., davanti alle dirigenze schierate in tribuna, quella nerazzurra e quella araba, dell’Al Ittihad.

Un problema non banale per l’Inter, bloccata sul mercato da una serie di esuberi che non consente alla dirigenza di mettere mano al reparto offensivo. Correa rientra tra questi ed è quello che a bilancio pesa di più rispetto a tutti gli altri. La cessione di Retegui all’Atalanta e la possibilità, sempre concreta, che anche Gudmundsson possa lasciare Genova, ha indotto gli ottimisti a pensare che per l’argentino potesse aprirsi una possibilità in rossoblu, ma ad oggi nessuno sembra disposto a offrirgli una chance nel concreto.. Certo, rimane sempre la possibilità di giocarsi l’ultimo anno all’Inter intascando il lauto ingaggio da circa 3,5 milioni di euro.