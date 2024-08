Getty

Inter, chi è Thiago Romano: l'argentino di Grecia che arriva dal Panathinaikos

un' ora fa



Un altro arrivo in prospettiva per l'Inter, dopo Topalovic e Perez, nella sessione di mercato che precede la stagione 2024/25: ai dettagli l'operazione che porterà a Milano Thiago Romano, un altro classe 2006 che arriva dai greci del Panathinaikos.



CHI E' THIAGO ROMANO - 18 anni, esterno sinistro di centrocampo o d'attacco, mancino di piede, Romano è nato a Buenos Aires: trasferitosi in Grecia da giovanissimo, nell'ultima stagione ha messo assieme 9 reti e 5 assist in 22 partite nell'Under 19 (la Primavera) del Pana.