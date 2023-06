in vista della finale di Champions League di sabato sera, di scena allo stadio Ataturk di Istanbul, contro il Manchester City. Oltre al recupero di Henrikh Mkhitaryan nella giornata di ieri,recuperato dopo l'infortunio al polpaccio - occorso nei minuti finali della finale di Coppa Italia vinta contro la Fiorentina - che gli ha fatto saltare gli ultimi due impegni di campionato contro Atalanta e Torino.. Il mister piacentino ex Lazio avrà quindi tutta la rosa recuperata per l’atto finale della massima competizione europea.