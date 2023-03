Tre mesi e mezzo alla fine.La conferma è arrivata martedì sera, a pochi minuti dall'inizio del match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra i nerazzurri e il Porto, con le parole dell'amministratore delegato dell'area sport Beppe Marotta: ". Devo sottolineare come la stagione sia anomala, i problemi che abbiamo avuto noi li hanno avuto altri club. Romelu così come Brozovic non si è ancora ripreso bene. Non è ancora il top, non è quello che conoscevamo nella sua prima avventura".La stagione dell'attaccante belga, pesantemente condizionata dagli infortuni (i problemi al bicipite femorale della coscia sinistra prima, l'infiammazione ai tendini del ginocchio sinistro poi) non è stata al top:due in Champions League, uno di questi ha deciso la partita di andata con il Porto. Troppo poco per quanto è stato investito su di lui:(che al lordo si traducono in oltre 11 milioni di euro).. In agenda non è previsto un incontro con i Blues, che nel 2021 hanno speso 115 milioni di euro per riportarlo a Stamford Bridge e ai quali Big Rom è legato da un contratto in scadenza nel 2026. E' chiaro che lo scenario potrebbe cambiare in caso di nuovo allenatore ( Inzaghi non è certo delle conferma ) e soprattutto se dovesse tornare a essere un'operazione economicamente vantaggiosa. In termini di cartellino e di ingaggio.