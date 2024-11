Alla vigilia della sfida tra, in programma domani sera ae valida per la quarta giornata della fase campionato diha parlato in conferenza stampa. Il laterale nerazzurro ha risposto alle domande dei cronisti presenti nel centro sportivo di Appiano Gentile.“Le ambizioni sono sempre alte.. Ogni giorno si può migliorare. In campionato abbiamo laciato qualche punto ma siamo lì. Vogliamo conquistare un percorso di crescita iniziato anni fa che e sta continuando. Dobbiamo lavorare. Se saremo la favorita lo dimostrerà il campo. Dobbiamo fare il massimo per conquistare punti e vittoria”.“Essendo il primo anno è una novità per tutti. Siamo concentrati sulla partita di domani. L’Arsenal è forte, ha qualità e grande gioco. Noi non siamo da meno e vogliamo portare a casa una vittoria”.Noi cercheremo di fare la nostra partita, tenendo conto della qualità e delle caratteristiche dell’Arsenal. Sappiamo la qualità, non solo di Saka ma tutti i giocatori offensivi. Dobbiamo lavorare bene dal punto di vista difensivo e fare del nostro meglio per metterli in difficoltà quando avremo noi la palla”.“La volontà di difendere lo Scudetto deve essere feroce. Bisogna avere una grandissima voglia di vincere ancora. Conosco bene questo gruppo e non ho dubbi su qualità e voglia”.“Bisogna fare attenzione a tutti. Lui è un giocatore imporante, ha grande qualità. L’Arsenal non è solo un giocatore, è un collettivo molto importante, e dovremo fare un grande lavoro di squadra a livello difensivo”.“È un grande giocatore, ambisce sempre al massimo ed è giusto. Lo vogliamo anche noi. Cercheremo sempre di metterlo nelle condizioni migliori per esprimere tutto il suo potenziale. È un grande giocatore e un grande capitano e lo ha dimostrato”."Ho avuto modo di giocare in Premier League ed è un calcio un po' diverso. C'è meno tattica, per cui sembra che le partite siano un po' più veloci. Il campionato italiano è altrettanto difficile, lo dimostra il fatto che le inglesi hanno comunque difficoltà quando incontrano le italiane. Domani cercheremo di fare la nostra partita, con consapevolezza delle nostre forze e con rispetto".“Oltre ad un grande giocatore, è un bravissimo ragazzo. Si è inserito benissimo nel gruppo. Ci sta dando ora e in futuro una grande mano”.“Ci sentiamo bene. Veniamo da un momento positivo, vincere aiuta a vincere. Non abbiamo avuto tanti giorni per preparare questa partita, ma lo abbiamo fatto comunque al meglio e domani daremo battaglia per portare a casa la vittoria. Queste partite si preparano un po’ da sole”.“Lo dirà il campo. Sono due squadre forti, l’Arsenal nelle ultime stagione ha conteso il titolo al City in Premier. È una squadra, attrezzata e forte. Noi abbiamo vinto trofei. Sarà una partita difficile. Vogliamo tre punti. Il campo dirà dove possiamo arrivare”."Pensiamo alla partita di domani, poi prepareremo quella col Napoli. Dobbiamo scendere in campo con la giusta attenzione, servirà un grande lavoro a livello difensivo e offensivo"."Lo dicono i miei compagni, io cerco sempre di essere me stesso in tutto quello che faccio giorno dopo giorno. Cerco di venire sempre al campo per migliorarmi e cerco di aiutare la squadra quando il mister sceglie. Il rinnovo non è una cosa a cui penso. Io penso a lavorare, poi devo meritarmi qualsiasi cosa sul campo"."La Nazionale è importantissima, un qualcosa a cui ogni giocatore ambisce. Spalletti sta facendo un percorso importante, con gente giovane. Sta creando un gruppo e sta facendo bene. Io voglio fare bene con il club, poi si vedrà. Gli auguro sicuramente il meglio per le prossime partite".“È un grande giocatore. Si è messo subito a disposizione del gruppo, lo ha dimostrato fin dall'inizio. Da ogni grande giocatore si deve sempre prendere qualcosa e guardare in maniera positiva. È cresciuto come tutta la squadra, ha grandi qualità calcistiche e umane. Ci darà sicuramente una mano”.