Inter, Bisseck a marcia indietro: il tedesco lontano dalle prestazioni dello scorso anno ma per lui c’è l’aumento

AFP via Getty Images

La domanda che molti tifosi nerazzurri si pongono è proprio questa e l’interrogativo si poggia sulla base delle prestazioni offerte dal difensore tedesco nel corso di questa stagione, visto che al momento. È proprio quello che sembra essere capitato a Bisseck, che alla sua prima stagione aveva stupito per le capacità di adattamento e per l’impatto con la Serie A: “È una spugna, assorbe velocemente tutto quello che gli viene detto”, aveva spiegato il suo allenatore, Simone Inzaghi, dopo una delle prime apparizioni del difensore.

Terminato e superato il periodo di apprendistato, sufficiente e necessario, specie se allenato da Inzaghi,tanto da inanellare una serie di errori che in queste prime 11 giornate di campionato hanno inciso pesantemente su molti risultati. Un calo di rendimento incomprensibile e inatteso, soprattutto se consideriamo che proprio in viale della Liberazione, questa estate, hanno rinunciato a ricche offerte arrivate proprio per Bisseck

Adesso siamo ben lontani dalle prestazioni dello scorso anno e anche dalla sensazione di sicurezza che lo stesso Bisseck sapeva dare scendendo in campo, ma ci sarà tempo e modo per rifarsi, magari ricorrendo a maggiore umiltà: “Pavard? Ho recuperato terreno nei suoi confronti”, ebbe a dire qualche tempo fa il tedesco. E invece di distanza ce n’è ancora.