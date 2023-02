Il difensore dell'Inter, Matteo Darmian, è intervenuto a Sky Sport nel prepartita della sfida contro il Bologna.



FIDUCIA E STANCHEZZA - "Ci arriviamo bene a questa partita, normale che dopo la sfida di Champions così intensa non è facile. Quella gara ci deve dare la giusta fiducia ed energia per affrontare un avversario difficile"



ALTALENANTI - "Dobbiamo avere la stessa determinazione in tutte le partite. Magari i risultati non sono arrivati in questo momento, ma siamo positivi e già da oggi vogliamo fare risultato"



LO SCUDETTO PERSO A BOLOGNA - "Sappiamo tutti quello che è successo l'anno scorso, deve darci una spinta in più. Non sarà una sfida facile"