Unache è fra le meno battute del campionato rischia di essere rivoluzionata nel corso delle prossime due campagne acquisti. In casac'è sempre aria di cambiamento e in vista della prossima stagione il dsinsieme ache lo affiancherà al momento della firma ufficiale sui contratti,. Due addii a cui corrisponderanno due acquisti, più giovani e più di prospettiva, con un'incognita, però, che potrebbe cambiare i piani.Ad oggi i due indiziati a lasciare l'Inter a fine stagione sono. Il centrale umbro è in scadenza di contratto, ha un ingaggio che supera i 3 milioni di euro e sebbene si stia comportando da professionista esemplare garantire quelle cifre per la quarta scelta in difesa non è ad oggi sostenibile. Il contratto di Miranda è invece in scadenza a giugno 2020, ma anche per lui si prospetta la possibilità di lasciare l'Inter in anticipo. Il motivo? Anche in questo caso è economico perchè per monte ingaggi e ammortamenti liberarlo entro giugno alleggerirebbe il bilancio.L'idea dell'Inter è di alleggerire l'età media della rosa e sostituire i due partenti con due acquisti di prospettiva assicurata. Detto che il rientro alla base dipotrebbe rappresentare una mossa utile anche a bilancio. Ad oggi il ds Ausilio ha già avviato i contatti conper i due gioiellini classe '96 che tanto bene stanno facendo in questo inizio di stagione.rappresentano le priorità nel reparto arretrato, ma le strategie, come detto, potrebbero cambiare.Con il centrale slovacco la trattativa per il rinnovo è stata rimandata a fine stagione e le sue prestazioni stanno attirando le attenzioni di numerosi club internazionali e non solo. Guadagna ancora meno di 1 milione, ne vorrebbe almeno 4 e l'offerta dei nerazzurri, almeno per ora, non ha superato quota 2,5 milioni(ben più alta dei 60 milioni già rifiutati dal Manchester City lo scorso inverno)E l'addio del centrale del futuro, porterebbe l'Inter su altri obiettivi, più di esperienza e più internazionali rispetto al duo Mancini-Andersen.