Poco più di un anno in nerazzurro per mettersi in evidenza e affermarsi come uno dei migliori difensori al mondo, seguito e apprezzato dai migliori club d’Europa, su tutti Barcellona e Manchester United, che qualche approccio iniziale in estate lo hanno anche cercato. L’Inter, conscia del valore del proprio “gigante” non ha ascoltato alcuna offerta, anche perché a riguardo lo stesso Spalletti era stato categorico “Perché sono venuto in sede? Per trattenere i miei giocatori”, aveva scherzosamente affermato il tecnico toscano in corso Vittorio Emanuele. Quello da trattenere era appunto Skriniar, corteggiato con tantissima insistenza.Ma adesso è tempo di riconoscere a Skriniar ciò che è di Skriniar e per questo motivo si parla da tempo di rinnovo con adeguamento contrattuale. La trattativa è ancora aperta e dalla società nerazzurra non filtrano particolari ansie a tal proposito, anzi. I quattro anni di contratto che legano Skriniar all’Inter e l’integrità morale del professionista inducono alla massima calma.E nel caso dell’argentino c’era anche la clausola che avrebbe potuto creare qualche ansia in più, cosa che invece non esiste per Skriniar.E su Skriniar è stato molto chiaro anche Spalletti, che ha fissato il prezzo: “Quanto costa, 100 milioni? Se fossi il Barcellona ne metterei sul piatto 120 e direi «Il resto è mancia», questo è quello che penso su Skriniar>, ha spiegato il tecnico nerazzurro.Ma la strategia rimane la stessa per entrambi: l’Inter è tranquilla e non ha fretta.