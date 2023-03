ha aspettato fino all'ultimo per provare a recuperare almeno uno dei due della panchina, ma l'dovrà fare a meno di entrambi nella 25ª giornata di Serie A. L'esterno azzurro e il centrale slovacco non si sono allenati con il gruppo nella rifinitura alla Pinetina e hanno lasciato il centro tecnico, dove i compagni invece resteranno in ritiro in vista della sfida con i giallorossi. I nerazzurri puntano a riaverli per la trasferta di venerdì a La Spezia per poi averli nelle migliori condizioni per il ritorno degli ottavi di Champions League in casa del Porto, martedì 14 marzo.- Inzaghi disegna quindi l'Inter di San Siro, con alcuni punti fermi: Darmian e Gosens sostituiscono Skriniar e Dimarco, a centrocampo torna Barella e davanti c'è Lautaro. Sono tre i dubbi ancora da sciogliere, ma seè in vantaggio su De Vrij a centrocampo e in attacco i ballottaggi sono serrati:insidia, mentresi giocano un posto da titolare con Calhanoglu in attesa di scoprire quale posizione ricoprirà, se quella di mezzala o di regista: al momento le quotazioni del croato sono più alte rispetto a quelle dell'armeno.: Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Lautaro.