Inter, Dimarco: "Mettiamo da parte la scorsa stagione. Correa? Fa capire una cosa del nostro spogliatoio"

L'si prepara a tornare a giocare in UEFA Champions League. Nella quinta giornata della fase campionato i nerazzurri, imbattuti e con 10 punti conquistati finora, ospitano a San Siro il Lipsia, ancora fermo a quota zero.Nella conferenza stampa della vigilia, accanto al tecnico Simone Inzaghi, è intervenuto l'esterno: le sue dichiarazioni.- "Dobbiamo fare una grande gara contro una squadra forte, servirà una grande prestazione".- "La Champions è una delle competizioni più belle che ci siano, dà grandi stimoli. Domani servirà una grande partita: abbiamo affrontato avversari di livello e conquistato 10 punti, ne servono altri tre per avvicinarci al nostro obiettivo".

- "La scorsa annata è stata incredibile, ma bisogna metterla da parte. Quest'anno siamo partiti bene, a novembre siamo a meno uno dalla vetta e abbiamo conquistato 10 punti in Champions. Mancano quattro partite e siamo vicini al superamento del turno. Non penso ci siano stati cali fisiologici, abbiamo giocato tante gare e ci sta qualche pareggio, qualche sconfitta. Certo, se sei l'Inter fa rumore. Noi dobbiamo continuare a lavorare così: sono sicuro ci toglieremo delle soddisfazioni".- "Tutte le occasioni che creo sono date dal lavoro di squadra, io cerco sempre di mettere gli attaccanti nella posizione migliore. Tutto arriva grazie al lavoro della squadra, dello staff e del mister".

- "Nell'Inter non c'è bisogno di parlare di turnover, siamo tanti giocatori forti e l'abbiamo dimostrato in tutte le competizioni. All'Inter chi va in campo deve dare tutto per la maglia e così sarà anche domani".- "Sono terzi in classifica e hanno preso pochi gol, sappiamo che davanti hanno giocatori forti come Sesko. Dobbiamo fare la nostra partita come sempre in Champions".- "E' vero che tante rivali si sono rinforzate, altrimenti non ci sarebbero state così tante squadre in pochi punti in vetta. L'Inter è forte e deve affrontare tutte le competizioni allo stesso modo".

- "Sono davvero contento per il Tucu, se lo merita. Da inizio stagione ha sempre dato il massimo e non ha mai detto una parola fuori posto anche se ha giocato poco: questo fa capire sia com'è lui sia com'è lo spogliatoio dell'Inter. E' sano, ci vogliamo bene e ci divertiamo. E questo si vede in campo".COME CAMBIA IL SUO GIOCO TRA INTER E ITALIA - "Il mio gioco cambia in base alle richieste dell'allenatore, ma essendoci messi 3-5-2 anche in Nazionale cambia relativamente. Io cerco sempre di dare il massimo".