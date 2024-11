AFP via Getty Images

Inter, l'allenamento verso il Lipsia: Frattesi non si allena, problema alla caviglia

Guarro, inviato

8 minuti fa



Allenamento di rifinitura particolare per l'Inter di Simone Inzaghi in vista dell'importantissima quinta giornata della Super Champions League e che metterà i nerazzurri di fronte al Lipsia. Particolare perché la seduta non si sta svolgendo al Bper Training Centre della Pinetina ad Appiano Gentile, bensì allo stadio Giuseppe Meazza a San Siro. Il motivo? Il campo è stato da poco rizollato e la squadra lo sta testando per la prima volta.







Oltre a Francesco Acerbi, i cui esami strumentali hanno confermato un'elongazione ai muscoli della coscia destra, l'allenatore interista non sta avendo a disposizione anche il centrocampista italiano Davide Frattesi.



L'ex-Sassuolo soffre infatti di un problema, un'infiammazione, alla caviglia sinistra e non si sta allenando con il resto del gruppo. Da verificare se sarà a disposizione o meno domani alle 21 quando ci sarà il fischio d'inizio della gara.